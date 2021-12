I foglianti sono come maratoneti

Questo pezzo parla di voi: i foglianti. Quelli che leggono e scrivono qui, sul Foglio – profili che spesso coincidono nella stessa persona, e per fortuna: conosco chi scrive su giornali che non legge e, quel che è peggio, manco rilegge quanto ha scritto lui stesso. Questo pezzo parla di voi, dicevo; o forse avrei dovuto dire di noi? Sono anche io un fogliante? Ci scrivo, questo sì; ma cosa vuol dire essere un fogliante, oggi, nel 2021, quasi 2022? Ho provato a capirlo domenica 28 novembre a Firenze, dove nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è tenuto il consueto appuntamento con la Festa dell’Ottimismo (qui trovate tutti gli interventi): una sorta di festival annuale del Foglio dove le grandi firme di questa testata sfilano sul palco e dialogano con ministri, leader politici, governatori, presidenti… Una sorta di tribute band del Gruppo Bilderberg, o come lo ha definito lo psicologo del direttore Claudio Cerasa “un delirio d’onnipotenza”. (Da quando Cerasa va ospite da Fazio si è un po’ montato la testa: guida un’auto sportiva decappottabile che diventa a idromassaggio quando piove, veste Armani e si è iscritto in piscina per imparare a camminare sulle acque).

