Per una antologia tascabile, due versi al massimo, della poesia italiana 

All’inizio del Novecento, quando s’impose l’estetica di Croce, molti si dedicarono a isolare nelle opere la poesia pura dagli impuri cascami dei generi, della letteratura civile o religiosa, della storia. La “Commedia”, ad esempio, appariva come una vasta fabbrica impoetica, in mezzo alla quale si levavano singoli episodi di grande arte. Emilio Cecchi, in un suo saggio, ironizzò su questa tendenza a ridurre i poeti “al massimo di concentrazione estetica e al minimo di superficie verbale”, e a buttare interi poemi per tenere un verso solo, tentando di far entrare la Vaticana “in una scatola da cerini” e “il British Museum in un portasigarette”. Oggi però, dato il restringersi dello span di attenzione alla misura del tweet, forse la satira può rovesciarsi in una didattica d’emergenza.

