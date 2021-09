"Oggi il fascismo è nella cancel culture". Parla lo sceneggiatore di Amores Perros e 21 Grammi

“Il politically correct", spiega al Foglio Guillermo Arriaga quando lo incontriamo nel bel giardino esterno dell’Hotel Locarno, "è davvero la malattia dei nostri tempi: è una censura fascista che dobbiamo al puritanesimo americano. Il fascista cerca sempre un pretesto per imporsi e oggi quello spirito ce l’ha purtroppo molta gente”. Chi sono i fascisti oggi? Gli chiediamo. E lui: “Quelli della cancel culture, ad esempio, che scelgono qualsiasi cosa e impongono il loro punto di vista. Nel negare e cancellare, affermano, ma tutto questo imporrà prima o poi una rottura. Fascista è comunque da intendere non come un seguace dell’ideologia della destra più estrema, ma come intollerante. L’intolleranza distrugge, ma per fortuna c’è l’arte che deve essere il luogo della resistenza. Più che pensare a cambiare il mondo – aggiunge - bisognerebbe pensare a interpretarlo e ad esprimerlo. Si pensi al passato: vivevamo in una società molto moralista e in tanti, troppi, stavano male, dalle donne agli omosessuali alle persone di razze diverse. Il sesso, poi, era un tabù e non solo quello. Ora si sta creando una nuova moralità, ma spesso si fa avanti sempre la donnina di chiesa che ti impone la morale. La funzione dell’arte, secondo me, è provocare, non sottomettersi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE