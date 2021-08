"Vite di corsa", l'uomo prima dello sportivo. Il ciclismo inspettato in mostra a Trento

Cattura il secondo prima, quando i capelli dei ragazzi sono ancora in ordine, gli sguardi fissi sull’orizzonte, i fogli di giornale stretti in mano, non ancora travolti e sparsi dal vento. In un lampo, ai giovani in attesa sulla strada davanti al negozio di biciclette di Mr. Pierre Cloarec, rimarrà solo la polvere sollevata dalle ruote del gruppo. Era il 1939, e Robert Capa aveva già assistito alla “Death in the making”, la morte mentre accadeva nella guerra civile spagnola e l’aveva immortalata nella serie che lo farà entrare di diritto tra i più grandi reporter di guerra al mondo. Quell’anno, qualche tempo prima di fondare la Magnum, i suoi occhi si presero una pausa dalla distruzione per fissare sulla pellicola le persone sparse tra le montagne: non nascoste dai cecchini, ma in attesa di veder comparire le maglie colorate ondeggianti sulle strade in salita, e per fotografare i corpi dei ciclisti buttati per terra ancora tremanti di fatica, per una volta non sfigurati e coperti di sangue.

