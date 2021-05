La critica al gender alla sbarra

“La parola ‘orwelliano’ a volte è usata con troppa disinvoltura, ma qui è d’obbligo. Questo caso ricorda la neolingua del ministero della Verità”. Non capita tutti i giorni di sentire queste parole in un’aula di tribunale. Le ha pronunciate a Londra il team legale di Maya Forstater. Lavorava come ricercatrice al Center for Global Development di Londra e aveva l’abitudine di usare i social. Non sapeva che sarebbe finita al centro di una tempesta mediatica, con una delle scrittrici più famose al mondo (J. K. Rowling) al suo fianco. “Espandere radicalmente la definizione legale di ‘donne’ in modo che possa includere sia maschi sia femmine lo rende un concetto privo di significato”, aveva scritto sui social. Ha subito ricevuto una mail dalla propria società che la informava che non le avrebbero rinnovato il contratto, “con effetto immediato”. Forstater ha citato in giudizio la società per averla discriminata, ma il giudice James Taylor ha dichiarato che la sua “visione assolutista” giustificava il licenziamento. Adesso c’è l’appello. Una controversia legale vista come un banco di prova decisivo se una visione critica del gender è protetta ai sensi della legge, specie nel paese della Magna Carta. “La convinzione che le donne trans siano uomini è tutelata dalla legge”, ha confermato la commissione inglese per l’Uguaglianza e i diritti umani. Un punto a favore di Forstater, che in aula ha detto che “il sesso biologico è reale, importante, immutabile e non deve essere confuso con l’identità di genere”.

