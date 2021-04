"Barbero arriva ovunque". Così Fabrizio Mele ha portato un prof. di storia in cima alla classifica dei podcast italiani

Dalla guerra delle Falkland alla vita nel medioevo, le audio-lezioni di Alessandro Barbero spopolano anche tra i giovani: "Il podcast ha 400 mila ascoltatori unici al mese, il dieci per cento ha meno di 22 anni". E arrivano anche in carcere. "È il trionfo della complessità". Chiacchierata con l'autore di un caso di successo

Fabrizio Mele ha 28 anni, è uno studente di ingegneria informatica all'Università degli studi di Brescia e dal novembre 2018 ha iniziato a raccogliere gli audio delle lezioni del professore Alessandro Barbero in un podcast senza fini di lucro. Nell'agosto 2019 "Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia" prende la forma che ha oggi, fino a diventare uno dei più seguiti in assoluto in Italia. "Oggi il podcast ha 400 mila ascoltatori unici al mese", ci dice Mele. Il podcast è arrivato al secondo posto tra i più popolari di Spotyfi e iTunes nel 2020,

La cosa straordinaria non è solo che lezioni di un professore universitario di storia, che spaziano dalla guerra delle Falkland alla vita nel medioevo, abbiano un successo tale ma che raggiungano anche un pubblico di giovani. "La fascia di ascoltatori più ampia è quella tra i 28 e i 30 anni, ma c'è un nove per cento di utenti che ne ha meno di 22", aggiunge Mele. "Barbero ha da sempre un pubblico di riferimento, anche grazie ai suoi interventi su Rai Storia, ma probabilmente quel prodotto raggiunge una fascia più anziana di spettatori".

Insomma, è il trionfo della complessità: "La tendenza dei nuovi podcast è di essere brevi, per cercare di infilarsi nella quotidianità di ciascuno, ma ci sono argomenti e concetti che non possono essere affrontati in 15 minuti. Mi ha scritto una ragazza che insegna lettere in un istituto per adulti e anche in un carcere di Forlì. Mi ha chiesto di avere gli mp3 per poterli fare ascoltare ai detenuti che naturalmente non hanno internet. Barbero arriva ovunque".