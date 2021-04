I 50 anni del manifesto

Un giornale da sempre aperto allo spirito critico, lievito e pietra di paragone della sinistra in dissesto

Il manifesto compie 50 anni come quotidiano, prima era apparsa una rivista omonima che era stata giudicata come un organo di corrente, inaccettabile nel Pci che aveva risposto espellendo o radiando i principali esponenti del gruppo “frazionista”. Fa una certa impressione constatare, come scrive Aldo Tortorella, “quella che pareva una corazzata è affondata. Il vascello è rimasto a galla e continua a navigare tra le bufere”.