Quando Philip Roth attraversò la Cortina di ferro

Nella vetrina del Café Sacher, a Vienna, Philip Roth sorride nel vedere una torta di marzapane col volto di Richard Nixon. Il giorno dopo attraversa il confine con la Cecoslovacchia, per andare a vedere cosa c’era “di là”, oltre la Cortina di ferro. E fu come entrare in una “città mineraria di carbone nel West Virginia”. Dopo il check-in all’Hotel Jalta in Piazza Venceslao a Praga, Roth esce alla ricerca di punti di riferimento associati al suo amato Franz Kafka. Per i tre giorni successivi, Roth camminerà per la Città Vecchia, visitando i luoghi di cui aveva letto nelle lettere e nei diari di Kafka e nella biografia di Max Brod, visitando le sinagoghe che Hitler voleva trasformare in un museo della distruzione degli ebrei europei. Ogni giorno, Roth ritornava al vecchio cimitero ebraico dietro la sinagoga Pinkas, che ospita un piccolo museo per le vittime di Theresienstadt. Lo colpì una bambola con una stella gialla al petto. Poi lasciava un sassolino sulla tomba di Kafka. “Ho capito che esisteva una sorta di connessione tra me e questo posto”, scriverà in seguito. “Ecco uno di quegli angoli densi dell’Europa ebraica che Hitler aveva svuotato dagli ebrei”. Le traduzioni ceche dei primi due libri di Roth erano state pubblicate, ma quando provò a pubblicare “Lamento di Portnoy” gli fu detto che le “autorità” lo avevano ritenuto inadatto alla traduzione (pare non sapessero come tradurre tutti quei pompini). Roth fu avvicinato da una editrice che zoppicava, Eva Kondrysova, che lo invitò a pranzo. “Tutte quelle persone sono maiali”, gli disse al ristorante e in un inglese perfetto (Kondrysova aveva trascorso del tempo all’Università della Florida grazie a una Fulbright), spiegandogli che tutte le persone oneste erano state licenziate dopo l’invasione sovietica che pose fine alla “primavera di Praga” nel 1968. Libri come Portnoy non rientravano nei canoni del “socrealismo” (il socialismo reale), ma Kondrysova gli disse che la coppia Luba e Rudolf Pellar, già traduttori di Hemingway e Salinger, stavano lavorando una versione ceca del romanzo di Roth.

