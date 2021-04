“Dawkins transofobo”. E gli tolgono il premio Umanista dell'anno

Università, giornali e istituti di ricerca in tutto il mondo occidentale hanno lodato per anni il biologo evoluzionista. Ora "non merita più di essere onorato"

Per anni, il biologo evoluzionista Richard Dawkins ha goduto del plauso da università, giornali e istituti di ricerca in tutto il mondo occidentale. Ricco di premi e prodigo di onori, Dawkins ha cavalcato l’onda della marea intellettuale del “nuovo ateismo” al suo apice. Da qualche tempo, però, Dawkins è accusato di islamofobia, transfobia e di una serie di altri crimini ideologici. Non fa più notizia quando, come pochi giorni fa, Dawkins ha detto che credere che il corpo di Cristo sia presente nell’ostia è “follia”. Incassa fischi, invece, nelle occasioni in cui critica l’islam, come quando ha detto che “tutto il mondo islamico ha meno premi Nobel del Trinity College di Cambridge”.