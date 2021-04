Meglio le stelle che le strade

Diciamo che l’afro-futurismo è il contrario del Black Lives Matter. Il tema in discussione è: quali sono le possibili vie di fuga? Stanno forse nel parossistico attaccamento alla realtà sostanziato dallo scendere in strada, fare casino, sabotare la normalità fino al punto che qualcuno s’accorga della tua esistenza e ascolti quel che hai da dire? – ma poi quel che hai da dire è umanamente ascoltabile? L’erede di un Olocausto può passivamente sentirsi elencare quei peccati e, conclusa l’esposizione, da parte sua esporre un piano di espiazione e di risarcimento? O è un’illusione, ovvero certi errori non si cancellano nemmeno col tempo, certe ferite non si rimarginano, certe offese non si perdonano, i morti non escono dai sepolcri, i violentati non riacquisiscono purezza, i sottomessi non dimenticano, nulla può tornare come prima, se soppesato realisticamente? Sempre che esista questa volontà di riparazione, ma chi potrebbe giurarlo, senza timore d’essere smentito? Ovvero: un popolo che per secoli è stato schiavo di un altro, privato di tutto e sottoposto a tutto, a ogni ultraumana umiliazione, riesce nella sua progenie definire la cifra che può placarlo? I figli dei figli dei figli possono dichiarare esaurito il ciclo? E quanto vale, calcolata in un’arida percentuale nazionale, la volontà di riconciliazione che sia sincera, effettiva, necessaria, spontanea, priorità delle priorità, nella definizione di uno spirito nazionale americano – e non aggiustamento e comodità, ipocrisia e ignoranza, sospetto e ira e ancora, come allora, senso di superiorità connesso alle trasmissioni ereditarie, confortato da convinzioni e abitudini, da usi e silenzi?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni