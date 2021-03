“Amo la Francia”. E la scrittrice turca Claire Koc finisce sotto scorta

Per finire la propria formazione universitaria e sposarsi aveva dovuto rompere con la famiglia. Per diventare cittadina francese ha dovuto soffrire l’ostilità dei fratelli. Adesso che difende l’assimilazione e proclama il suo “amore per la Francia che mi ha permesso di essere libera”, Claire Koç è finita sotto protezione della polizia francese.

