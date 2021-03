“L'arte politicamente corretta è brutta e organica al grande mercato delle minoranze”

Il cambiamento è iniziato sotto i governi di sinistra in Europa negli anni Ottanta. Fu quando le democrazie liberali, emancipate e prospere, hanno assistito alla crescita di quelli che grossolanamente si iniziarono a definire i “bisogni culturali” dei ceti urbani. “Determinarono il passaggio dalla democratizzazione culturale a un democratismo demagogico, cioè invece di incoraggiare l’elevazione degli spiriti questo nuovo dogma abbassava l’arte e la cultura al livello del narcisismo individuale”. Parla così al Foglio Isabelle Barbéris, specialista in teatro contemporaneo e docente all’Università Paris-Diderot. Se la Comédie Française ha appena ordinato la riscrittura delle opere di Molière per renderle “accessibili”, i musei francesi hanno eliminato la numerazione Romana. La seconda fase arriva dalla fine delle grandi storie già criticate da Jean-François Lyotard. “Tra queste c’è quella collettivista, derivante dal marxismo, dall’educazione popolare, che è stata molto importante nella democratizzazione culturale del XX secolo. I grandi animatori culturali sono stati sostituiti, negli anni Novanta, da attivisti associativi che hanno fatto una grossa sostituzione. Hanno preferito i conflitti di identità, di genere e di razza, alla spinta culturale sociale che poteva poggiare su valori comuni. E’ nata una vera e propria politica ufficiale di discriminazione positiva basata su criteri biologici, il razzismo di stato”. Si arriva alla terza fase. “Il passaggio, nella massima fretta, dal livello militante a quello istituzionale. La maggior parte dei nostri più prestigiosi enti pubblici ha ufficialmente introdotto nel proprio registro una concezione razzista, decoloniale e antiuniversalista della ‘diversità’. La sovversione artistica, storicamente ‘di sinistra’, si è quindi spostata a destra, da quando la sinistra culturale è diventata moralista e conformista. Ma poiché tutti gli artisti, dal brechtismo in avanti, sono chiamati a essere politicizzati e politicizzati a sinistra, questo ha aperto la strada a un vasto allineamento. E una perfetta sottomissione dell’arte ai pregiudizi politici”.

