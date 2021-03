Un bianco non può tradurre la poetessa Amanda Gorman

Immaginiamo se ad Alessandra Di Maio fosse stato impedito di tradurre “Sul far del giorno” del Nobel per la Letteratura Wole Soyinka per la Nave di Teseo, a Norman Gobetti “Il danzatore dell’acqua” di Ta-Nehisi Coates per Einaudi e a Valeria Gattei “Sull’ansa del fiume” per Adelphi di un altro Nobel, V. S. Naipaul. Non c’è bisogno di immaginare, sta succedendo. E’ successo già due volte in una settimana.

