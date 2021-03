Come è vuota la filosofia

Cinque anni fa usciva per Il Mulino Mezzo secolo di filosofia italiana, una cronaca della filosofia italiana dal 1950 al 2000 di Massimo Ferrari, uno degli storici della filosofia più credibili e precisi, giustamente riconosciuto a livello internazionale. Sono passati cinque anni e vorrei sapere se i giudizi e le linee di sviluppo che emergevano da quell’affresco di filosofia novecentesca sono ancora validi. Per chi non l’avesse letto, il libro è una mappa dell’intera filosofia italiana della seconda metà del secolo scorso. Chiunque abbia fatto un percorso di filosofia, a qualsiasi livello, può rintracciare nell’informatissimo volume il proprio ramo all’interno di un albero genealogico nazionale e capire che cosa sia nato da quel ramo o se esso si sia poi seccato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni