“La civiltà occidentale si regge sulla famiglia e l'abbiamo liquidata”. Il libro del rabbino capo inglese Sacks

Scomparso a novembre, uno dei leader religiosi dell'ebraismo mondiale è autore di "Moralità", in uscita in Italia. Lo anticipiamo

Erano le “Reith Lectures”, l’evento intellettuale dell’anno della Bbc, così chiamate da Lord Reith, il primo direttore della tv inglese e tenute per la prima volta nel 1948 da Bertrand Russell. Era il 1967 e quell’anno furono tenute da Edmund Leach, famoso antropologo di Cambridge. “Il senso del ragionamento di Leach era impossibile da fraintendere”, scrive il compianto Jonathan Sacks in “Moralità”, in uscita per Giuntina il 18 febbraio.