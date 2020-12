Cuore di bambola

La guardo, è bellissima. Fatta a mano, di stoffa, lunga venti centimetri. Mi piace toccarla, anche se è stata regalata a mia figlia. E’ una bambola. Ce l’ha portata un’amica, dice che l’ha fatta sua cognata: la faccia dipinta, occhi grandissimi, lentiggini, bocca contratta; vestiti e scarpe fatti su misura. La nostra indossa una salopette di jeans e un maglioncino verde. E poi i capelli: capelli soffici e rossi, sottili come seta, sembrano veri. A mia figlia non piace, a me sì. L’accarezzo come avrei fatto da bambina. L’abbiamo avuta tutte una bambola.

Pubblicità

Pubblicità