La voce del papone. Parla Nicola Savino

Scrivo a Nicola Savino e gli chiedo se gli andrebbe un’intervista. Non risponde: mi chiama. Come fanno i genitori e i nonni (Savino, se legge, mi scusi: non voglio intendere che è anziano, voglio soltanto dire che lei è una cara persona, lo giuro!). Rispondo. Rido subito. Ha quella voce lì, quella che conosciamo tutti prima e meglio della sua faccia, quella della radio di tutti per tutti, e che ha il suono del mondo quando era bello, largo, pieno, ragazzo, festivaliero, ricco&povero. Con quella voce sa fare e pure essere Galeazzi, Berlusconi, Topo Gigio (vi prego, recuperate lo stralcio di Festivalbar2000, quando Fiorello lo fa salire sul palco e gli dice di parlare con Siria e lui le parla con la voce di Topo Gigio). Con me fa e anzi è Giovanni Benincasa. Io, scema, mi convinco che sia proprio Giovanni Benincasa. E quindi parlo con Giovanni Benincasa. Però è Savino. E mi dice che non ha niente da dire. E gli dico che nessuno ha niente da dire, ma tanto non ci credo, qualcosa ci inventeremo, cose così. Gli dico, Giovanni, per piacere, dica a Savino di pensarci su stanotte e di farmi sapere domani. L’indomani, Savino mi fa sapere. Dice sì e mi dà appuntamento come si fa adesso: al telefono. Ci vediamo alle 17, chiamo io. Va bene.

