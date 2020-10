Tornare a fotografare l'insolito della realtà

La fotografia scoperta a Venezia, il mondo girato macchina fotografica in mano, l'autoritratto per Time durante il lockdown. Video intervista a Lucia Buricelli

"Inizialmente il Covid è stata una tragedia perché abitualmente faccio foto tutti i giorni, mi piace andare a camminare per ore. Per me non poter uscire è stato molto pesante. Poi ho avuto l'opportunità di fare questo lavoro per Time, di fotografarmi in casa". Lucia Buricelli racconta gli inizi con la macchina fotografica in mano, dove è stata, la "reclusione" domestica e il ritorno alle foto all'aria aperta dopo l'8 maggio. "Le mascherine sono diventate parte della realtà. a me piace fotografare quello che esiste, che c'è per strada, che è parte della nostra vita".