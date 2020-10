I colori del ballo

Sto sfogliando il programma, qui alla Biennale Danza 2020 iniziata il 13 ottobre (e in corso sino al 25), la quarta e ultima firmata, tra sospiri di rimpianto o di sollievo, da Marie Chouinard, e intitolata “AnD NoW!” con la solita, fiera, grafia bizzarra cara a questa direttrice canadese di Québec City, e la mia attenzione si è posata laddove forse non avrebbe dovuto. Ho infatti tralasciato i due Leoni d’oro e d’argento, orgoglio di ogni Biennale, rispettivamente attribuiti alla coreografa ispano-elvetica La Ribot e alla nostra geniale Claudia Castellucci, per assistere a un “Sacre du printemps” di Xavier Le Roi con la Biennale College e annotare l’imminente “Faun” di Matteo Carvone, con il suo titolo contratto da “L’Après-midi d’un Faune”.

Pubblicità

Pubblicità