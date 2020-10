Il trauma e l'ignoto. La fiera del design in una Napoli sospesa

Scuole chiuse, bus gialli in segno di protesta da Fuorigrotta al lungomare della città e mamme urlanti davanti alla sede della Regione Campania, proprio lì dove il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di dire basta fino alla fine del mese a matrimoni, comunioni, cresime, cortei e funerali. Il jogging è permesso solo la mattina presto, la mobilità subirà un blocco di notte, a partire dalle 22, insieme a tutte le altre attività, Halloween compresa, da lui definita “un’immensa idiozia, una stupida americanata”. Un giorno che in questa città è iniziato col buio (nel vero senso della parola, visto che piove ininterrottamente dalle prime luci dell’alba), ma da queste parti, Covid o non Covid, una luce si riesce sempre a trovare. Si è anticipato quello che è stato già definito – citiamo – “nù mieézz ‘e loccdàun” (un lockdown a metà), ma molte attività ed eventi continuano ad esserci e a tenersi.

