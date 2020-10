Ricomincio dal poeta

La televisione a modo suo, le sigarette, i romanzi, gli assassini, Raffaella Carrà, Troisi, Lundini, la Rai, i rifiuti, la Gialappa's band, la dieta. Conversazione con Giovanni Benincasa

Arrivo in anticipo all’appuntamento con Giovanni Benincasa, l’autore di “Una pezza di Lundini”, il programma che stiamo guardando tutti, anche quelli che con fastidio sottolineano che loro la tv nemmeno la guardano, e infatti di UPDL ne hanno visto almeno venti pezzi su Twitter, e tutte le volte hanno riso e detto, per una volta non a sproposito, geniale.

Benincasa ha lavorato a molti programmi che abbiamo visto tutti, Carramba! Che Sorpresa, Carramba! Che fortuna, Furore, Matrix, Quelli che il calcio, e ad altri che non abbiamo visto e ascoltato tutti, ma che sono storici (mi scuserà se uso una parola che lo invecchia, ma tanto è maschio), Libero, VivaRAdio2, Bombay (con Gianni Boncompagni, capite?). Renato Zero ha detto che ha cominciato alle medie ed è finito alla Rai. In mezzo c’è una laurea in giurisprudenza che ha preso perché così voleva suo padre e che per fortuna non ha mai usato. Non direttamente, almeno.

Dopo avermi dato il gomito come da DPCM introiettato, Benincasa mi chiede se fumo, e io certo che fumo, e lui è contento così può respirare fumo passivo.

E dire che sono arrivata in anticipo per fumare prima che arrivasse di modo da non dargli fastidio: so che è un tabagista che non pratica più.

Com’è la vita senza sigarette?

Libera.

Da cosa?

Prima, quando qualcuno mi diceva qualcosa che non mi piaceva, anziché rispondere a tono e mandarlo al diavolo, fumavo una sigaretta e mi calmavo. Se un qualche tale mi diceva, per esempio, “Bella idea, ma dove lo metto questo programma?”, io anziché fare quello che desideravo e cioè piantargli un coltello nel dorso della mano come nel Padrino, fumavo una sigaretta e mi pacificavo. Adesso dico e faccio tutto quello che mi passa per la testa: non fumo, ho perso i freni inibitori. Sono un assassino a piede libero.

E allora perché ha smesso, con tutto il bisogno che c’è di accoltellatori di mani?

Lo avevo promesso alla mia compagna, Giorgia. Ci avevo già provato due volte senza riuscirci, ma stavolta ero deciso. Era l’anno scorso, e mi ero deciso a fumare la mia ultima sigaretta il 25 aprile. L’ultima sigaretta è un fatto serio, quindi avevo scelto una data simbolica, la liberazione. Ma una settimana prima mi si gonfiò la gola in modo impressionante, andai in ospedale, mi dissero che se non mi fossi operato nel giro di dieci ore sarei morto. Avevo un flemmone. E’ una cosa rara che però può capitare a chiunque.

Non mi faccia googlare. Dipende dal fumo sì o no?

No.

E allora perché ha smesso?

Perché quando mi sono svegliato dopo l’operazione, avevo un tubo in gola, mi avevano fatto una tracheotomia. Non potevo parlare, mi uscivano solo delle H. Il reparto sembrava un’officina meccanica, si sentivano rumori metallici terrificanti: erano persone, intubate, che avevano imparato a parlare con quella roba in gola. Capii che non volevo mai più metterci piede.

Allora è soddisfatto.

Il mio problema è che avrei dovuto fumare la mia ultima sigaretta il 25 aprile. Ma il 25 aprile ero ancora in ospedale, e tutto il mio piano andò in fumo. Non ho mai fumato la mia ultima sigaretta e nemmeno ricordo quand’è stata l’ultima volta che ho fumato.

Terribile.

Sì, terribile. Allora ho scritto un romanzo, esce tra poco, si chiama “L’ultima sigaretta”. Parla dell’ultima sigaretta.

Neanche Serge Gainsbourg era così ossessionato, sa?

Anche io, come lui, ho avuto tutte le donne che volevo.

Tutte?

Quasi tutte.

Giorgia lo sa?

Certo, quando mi sono innamorato di lei, gliel’ho detto: fermiamoci subito o ti innamorerai di me. È matematico. E lei ha riso moltissimo.

Mi dica, come si fa a far innamorare le donne?

Ma guardi è semplicissimo. Basta corteggiare quelle cui hai capito di piacere.

A quanti programmi le hanno detto di no?

Tantissimi. Della ventina che ho proposto negli ultimi quindici anni, almeno cinque erano molto buoni. Il mio preferito lo avevo chiamato Bancomat e lo avrei voluto fare con la Gialappa’s Band: mi ero immaginato che loro stessero dietro uno sportello di un bancomat e la gente che andava a prelevare doveva spiegare loro cosa avrebbe fatto con i sodi che chiedeva e che sarebbero stati consegnati solo ai più convincenti.

Ma è bellissimo, scusi, perché non lo ripropone?

Perché ormai è invecchiato. Ne ho in mente un altro, lo racconto a lei così mi risparmio la fatica di registrarlo alla SIAE. Ci sono io in cattedra e parlo con delle persone di vecchi filmati RAI, che so, dal ritrovamento della macchina di Moro ai balletti delle Kessler, e parlo, e parliamo, conversiamo amabilmente come si dice, e a un certo punto esco di scena, mi si sente borbottare, poi ritorno, e dico: “Può votare”, che poi è il titolo del programma. Non faccio il professore, ha capito? Converso.

Avrebbe voluto fare il professore, nella vita?

Mi sarebbe piaciuto tantissimo. Avrei voluto laurearmi in lettere e studiare letteratura per tutta la vita. Sa, io nasco poeta.

Prego?

Nasco poeta. E sono stato un poeta professionista.

Che significa?

Che studiavo per ore la struttura da dare ai versi. A 21 anni andavo in giro per festival, parlavo con i poeti e gli scrittori, ma soprattutto con i poeti, li frequentavo e smaniavo per incontrarli

E si divertiva?

Eccome. Una volta lessi sul giornale che Borges era a Roma, all’hotel Excelsior. Scrissi alla sua assistente che dovevo assolutamente incontrarlo – all’epoca io e la mia fidanzata eravamo pazzi di lui, ce lo leggevamo a vicenda. Mi richiamò, mi diede appuntamento, io comprai dei fiori, arrivai nella hall, era pieno di giornalisti e c’era anche Moravia, che doveva intervistare Borges per il Corriere. Mi fecero passare davanti a tutti. Quando la sua assistente mi aprì la porta e io vidi Borges seduto, in fondo al salotto, non riuscii a entrare. Mi bloccai, mi sentii minuscolo. Salutai e tornai a casa.

E adesso scrive ancora poesie?

Certo che ne scrivo. E ne leggo anche. Devo tutto a Valerio Magrelli. Il più grande poeta vivente italiano. Sa che Fellini girava con un libro di Magrelli sotto braccio e diceva sempre a tutti di leggerlo?

Ha conosciuto Federico Fellini?

Una volta sola. Lo chiamai per invitarlo a Carramba. Non venne.

E come mai?

Forse perché era Federico Fellini. Una volta invitai anche Lelio Luttazzi. Ricordo che lo chiamai, parlai per diversi minuti spiegandogli il programma, lui rimase zitto e alla fine mi rispose soltanto: ma lei è pazzo?

E invece mi sembra lucidissimo.

Certo che lo sono. Anche se guarda dove cazzo lavoro!

Meglio che fare l’avvocato.

Il notaio, per la precisione. Mio padre voleva che facessi il notaio. Mi diceva: ti metti tranquillo, guadagni, scrivi, visto che vuoi pure fare il poeta, e stai apposto. Non aveva torto. Adesso chissà quanti romanzi avrei scritto, e senza patire la fame.

Mi sembra che sia andata bene comunque.

Non mi posso lamentare.

Cos’è il talento?

Qualcosa di meno rilevante rispetto all’innamoramento che alcuni riescono a suscitare. Teo Mammuccari aveva talento quando lo vidi per la prima volta in un localetto romano, ma se avesse avuto solo quello non mi sarei precipitato a dirgli chi era e cosa poteva fare, non lo avrei fatto diventare chi è. Aveva un qualcosa che non so spiegare. Ma che poi so far lavorare. Anche Lundini è così. Io non lo conoscevo, me lo ha consigliato Calcutta. E ha fatto bene. Eccezionale, l’ho capito al primo colpo.

Cosa pensa dei reality show?

Sono finiti, esausti. Vivono in funzione dell’evento finale, come tutta la televisione, che oggi serve a quello e domani sarà un grande libro di storia. Pensi che meraviglia sarebbe se noi potessimo guardare dei video di Napoleone. Tra cent’anni studieranno Renzi dagli archivi Rai dei tg.

Come pensa al pubblico, quando scrive un programma?

Non ci penso, ed è un grave errore. Faccio sempre la televisione che io vorrei vedere. Minoli me lo ha detto molte volte: a te bisognerebbe mandarti in onda soltanto perché sei te.

Cos’ha trasmesso ai suoi figli?

Il senso dell’umorismo.

Con quello ci si nasce oppure no.

Allora la generosità.

Che significa?

Aiutare gli altri. Sempre.

Mi dice un ricordo bello di Massimo Troisi?

Massimo è stato il mio migliore amico, negli ultimi anni della sua vita andavo da lui tutte le sere. Una volta mi venne il colpo della strega. C’era anche Ettore Scola. Mi ritrovai sul divano, con Troisi e Scola che mi cospargevano la schiena di olio Tigre, che scottava. E io urlavo e avevo questi due geni addosso.

Crede in Dio?

Non lo chiamo Dio. Ma qualcuno di superiore deve aver fatto spuntare la rosa che nel mio giardino è comparsa quest’anno dopo tre anni che non lo faceva.