L'inchiesta sulla morte di Marta Russo che punta ai fatti, non alle chiacchiere

La prima volta che ho messo piede alla Sapienza, dove mi sarei laureata, qualcuno mi indicò la targa che commemora Marta Russo, e m’indicò il luogo della sua orribile morte. Il 9 maggio 1997, alle 11.42, Marta Russo, studentessa di Giurisprudenza, sta camminando per la città universitaria con la sua amica Iolanda Ricci. Marta si accascia a terra. Iolanda non capisce cosa sta succedendo. Poi, vede i capelli di Marta tingersi di rosso. Marta va in coma. Pochi giorni dopo, morirà. Le hanno sparato alla testa. Chi l’ha uccisa? Perché? Si può mandare un figlio all’università e non vederlo più tornare a casa? Si può mandare un figlio all’università e venire a sapere che gli hanno sparato in testa?

