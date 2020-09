Il Mondo Nuovo degli esseri umani ogm

Roma. René Frydman era il ginecologo; lui, Jacques Testart, il biologo che, nella penombra del suo laboratorio, aveva realizzato l’impensabile: fecondazione in vitro, riproduzione al di fuori del corpo umano. Era il 1982 e il mondo si inchinò, sbalordito, di fronte alla nascita in Francia di Amandine dopo Louise Brown in Inghilterra. Subito dopo, la coppia scientifica Frydman-Testart sarebbe implosa. Il primo si schiererà per la selezione degli embrioni; il secondo, atterrito, la denuncia. Le avventure davanti a pipette e piastre di Petri iniziano ad angosciare Testart, che pubblica “L’oeuf transparent”, primo libro di accuse al mondo della biologia sull’uovo, cioè l’embrione, reso “non soltanto trasparente ma vulnerabile”. Mentre la fecondazione in vitro, in particolare il congelamento dell’embrione, avrebbe aperto un campo infinito di pratiche e di domande – la gravidanza anni dopo la fecondazione, la donazione di ovociti, la maternità surrogata – Jacques Testart adottava un atteggiamento poco apprezzato dai colleghi: un invito alla prudenza (il presidente Mitterrand andava a trovarlo in laboratorio per dimostrare che i socialisti, al tempo, non erano insensibili a questi problemi). Ma la separazione stabilita da Henri Poincaré tra la scienza che dice “ciò che è” e la morale che spiega “ciò che deve essere” si era incrinata. La moralità avrebbe scandito la scienza in ogni suo progresso. Testart ha così cercato di convincere scienziati e politici a porre limiti alla medicina riproduttiva invocata per soddisfare ogni desiderio. E lo ha fatto non da cattolico e conservatore, ma da umanista e ateo di sinistra, predicendo, con anni di anticipo, ciò che i più si rifiutavano di credere. L’avvento di una “eugenetica invisibile”. Un mondo in cui i bambini concepiti in vitro avrebbero finito per assomigliarsi, poiché i loro genomi sarebbero stati sempre più standardizzati. E’ la “clonazione sociale”, come l’ha chiamata Testart, clonazione de facto, anche se de iure è ancora proibita.

