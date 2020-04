L’immagine sulla copertina di Figlio del lupo (Mondadori), il magnifico romanzo in cui Romana Petri racconta la vita di Jack London rendendolo vivo, contemporaneo, come fosse sempre stato accanto a noi, lo ritrae in completo e cravatta, mentre la seconda moglie Charmian, vestita di bianco, indossa un cappello e poggia il mento sulla mano. E’ una foto bellissima e, come ogni cosa bella, è bugiarda: fra i due, invisibili e concreti, sfilano i fantasmi di tutte le donne di Jack....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.