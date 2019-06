Classici e profeti

La mia biblioteca è così disordinata che ogni volta che cerco un libro ne trovo un altro. Qualche giorno fa, dovendo rispondere a una rivista che mi aveva interpellato in merito al romanzo europeo contemporaneo, siccome nessun esempio mi sembrava più adatto di quello di Peter Handke, volevo riprendere in mano Il mio anno nella baia di Nessuno. Impossibile! Ho messo tutto in aria. E, mentre cercavo, mi è caduto sotto gli occhi un vecchio romanzo di Hélène Cixous, Oro,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.