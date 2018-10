Venti foto straordinarie raccontano la bellezza dell'architettura

La lista dei vincitori dell'Architectural Photography Awards 2018 è stata rivelata oggi. Gli scatti provengono da 47 paesi, e per conoscere il vincitore assoluto bisognerà aspettare il 30 novembre. Le 20 fotografie selezionate sono state inserite in quattro diverse categorie: esterni, interni, senso del luogo e edifici durante l'uso. Le immagini saranno esposte al World Architecture Festival di Amsterdam dal 28 al 30 novembre, dove i visitatori potranno esprimere il loro voto per il vincitore, che sarà annunciato alla cena di gala WAF. L'obiettivo del contest è evidenziare l'esperienza del fotografo di architettura e tradurre la raffinatezza delle costruzioni in "due dimensioni" leggibili e comprensibili, spiegando ed esaltando il carattere, il dettaglio e l'ambiente.