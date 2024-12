Ilaria Salis, squatter da morire

L'iper attivismo via social della manganellatrice di Budapest sono regali alla destra

Ha scritto Massimo Adinolfi su HuffPost che, per la sinistra, fare di “Ilaria Salis, delle sue disinvolte solidarietà e delle sue simpatie, dei suoi facili sociologismi e dei suoi ideologismi, una divisa della sinistra politica è un bel regalo alla destra”. Ben argomentato. Ma la nota manganellatrice di Budapest, unico curriculum politico l’attività di squatter, non demorde. Ieri ha preso la parola social per difendere nove militanti di centri sociali del Giambellino che avevano occupato case popolari vuote (togliendo la possibilità, di fatto, di assegnarle agli aventi diritto, ma che volete che sia). Sono stati assolti per quanto concerne l’associazione a delinquere, ma Salis non è contenta: “Invito a sostenere le ragioni dei movimenti di lotta per la casa, che sono gli unici ad attuare una vera politica per il diritto all’abitare”. Nel suo iper attivismo squatter, ieri ha poi provato a cavalcare anche una brutta storia di Treviso, un uomo di 53 anni morto in un box dopo essere stato sfrattato: “Nel 2024 non è possibile morire di freddo, non è possibile non avere un tetto sulla testa. La casa è un diritto universale”. Peccato che la casa da cui era stato cacciato fosse proprietà di un collega di Salis, un attivista che di solito manifesta contro gli sfratti. Un bel regalo alla destra, direbbe Adinolfi.