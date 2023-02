Il Messina Denaro Vip

C'è un'informazione trash che ritiene fondamentale informare quotidianamente gli italiani delle gesta di una nuova star

Battevano ieri come indemoniati i siti che si occupano dei talk show trash del pomeriggio, oramai si tende a confonderli con certuni organi che si occupano di giudiziaria, che “Antonella Fiordelisi è in difficoltà”. Chi sia Antonella Fiordelisi e che ci faccia al Grande Fratello Vip possiamo evitare di saperlo. Ma non possiamo ignorare che ci sia una informazione trash – e purtroppo non è quella del pomeriggio, dei bei tempi della Notte di Nino Nutrizio – che non avendo più un tubo da dire sulla mafia (persino Scarpinato s’è fatto una pensione integrativa alla taverna Conte), ritiene fondamentale informare quotidianamente gli italiani delle gesta di una nuova star degna del GF Vip: Matteo Messina Denaro. Un giorno è il “video imbarazzante” che spediva all’amica; un giorno le chat di zozzerie con cui tampinava l’amante; un giorno gli piace Putin e non Zelensky, come a un Santoro qualsiasi. Ieri era la volta delle “foto inedite”, manco fosse Wanda Nara rediviva, mentre firma il verbale del suo arresto, gentilmente diffuse e non si sa perché dai Carabinieri. Ma non si sa, soprattutto, perché questo boss rottamato e destituito di fondamento debba essere trasformato in una macchietta da reality da offrire in pasto a un pubblico di sprovveduti. Piantatela, è meglio.