Un profugo su ogni autobus

I numeri non fanno sempre lo stesso effetto, bisogna riuscire a immaginarli. Dire 77, ad esempio, è tutto e niente. Ma dire 77 persone, paragonarle a un autobus pieno, ma non affollato all’inverosimile come un barcone, è un’altra cosa. Riuscire a figurarsi che oggi nel mondo in ogni autobus su 77 persone ce n’è una rifugiata, perché nel mondo i rifugiati sono 103 milioni, aiuta a farsi un’idea. Diversa dagli slogan a vanvera di certuni politici. Il numero è indicato nel Report 2022 sul Diritto d’asilo della Fondazione Migrantes, organismo della Cei. L’altro dato che dovrebbe essere sufficiente per smontare le frasi fatte sui porti chiusi è che il numero delle persone in fuga dalla propria terra è raddoppiato in dieci anni, una crescita enorme e rapida. No, non è il migliore dei mondi possibili. Poi si può aggiungere che l’Ue è stata in grado nel 2022 di accogliere 4,4 milioni di profughi ucraini, bene. Ma nello stesso periodo “ha fatto di tutto per tenere fuori dai propri confini” persone provenienti da altri paesi, sforzandosi di chiudere tutte le rotte. E i porti italiani sono solo una goccia in un problema più grande. A giugno i rifugiati in Francia erano 613 mila e in Germania 2 milioni e 235.000. In Italia 296 mila. Ora chiudete gli occhi e ricominciate a lamentarvi degli autobus affollati.