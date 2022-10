Scongiuri d'ottobre

Il crollo delle bare di Poggioreale come presagio del nostro futuro? Chissà. Non bastassero gli indovini inglesi, il record della povertà annunciato dalla Caritas e le fosche previsioni di Xi Jinping, possiamo sempre riflettere che sta per arrivare Halloween. Ma quest'anno, prima di Halloween, arriva pure la Marcia su Roma

Sarà che a Napoli sono tutti in estasi per il nuovo Kvaradona, ma non sembrano aver tratto cattivi presagi dalle bare appese al vuoto dopo il crollo al cimitero di Poggioreale. Eppure è una di quelle foto che sembrano fatte apposta per predirci un traballante futuro, anche più di quelle traballanti del nostro caro Cav. Altro che serene ottobrate, ci sarebbe che consultare la Smorfia. In Inghilterra un mago profetizza che Carlo non arriverà mai sul trono e pure Harry presto divorzierà. e il Financial Times, che non è mago, scrive che il Regno Unito sta per trasformarsi in una povera Italietta. Proprio nel giorno in cui, da noi, la Caritas certifica che la povertà è giunta ai massimi storici (altro che abolita, cari contaballe del balcone). Nel frattempo Xi Jinping ha aperto il Congresso del Partito dipingendo scenari da chiamare d’urgenza uno sciamano: stanno per arrivare “forti onde e venti, ma anche il pericolo di mari tempestosi”. E prima di poter sperare nel giorno della marmotta, ci attende un duro inverno in cui ci scalderemo a furia di bollette bruciate. Dunque tranquilli, e una sfiga per volta: Halloween arriva presto, ma quest’anno, prima di Halloween, ci sarà pure la Marcia su Roma. Daje.