Viva Liliana Segre e Chiara Ferragni al Binario 21

Chiamare i vigili perché in una raffinata caffetteria che seleziona solo chicchi esotici un decaffeinato viene fatto pagare due euro, è l'ultima trovata di un'ignoranza sociale diffusa e perniciosa. Se prima di entrare in un bar non capisci che tipo di locale è, e cosa vende, sei come quelli che hanno votato Grillo e ora si lamentano che la povertà non è stata abolita