Cari corrieristi tristi, io il Covid me lo voglio scordare

Mentre il mondo spera di vedere presto la fine del tunnel, si può dire che Rep. sia stato per due anni il giornale portabandiera del terrore sanitario. Ma il Corriere ha vinto la speciale classifica della depressone, roba da toccare legno ogni giorno. Ieri ad esempio finiva l’obbligo delle mascherine all’aperto, felicità. Ma non per @MaxGramel, che invece già le rimpiange: “Come tante cose che all’inizio ci sembrano insopportabili, la mascherina ci mancherà”. Forse a lui, e si senta libero di indossare anche il burqa. Ma perché generalizzare? Poche pagine dopo Paolo Giordano, scrittore che si è ritagliato una cattedra d’insegnamento pandemico, spiegava, usando anche lui un noi dal quale volentieri ci escludiamo, che c’è una “trepidazione un po’ sinistra” nella nostra attesa che il Covid diventi endemico, mentre invece sarà solo un “aggiungere una nuova causa di morte naturale all’elenco”. Anche l’automobile ha aggiunto un fattore di rischio mortale mica male, ma non per questo si andrà a piedi. Dice che “siamo bloccati in un ossimoro: temiamo la pandemia ma ne vogliamo ancora”. Ma chi, ma dove? Ma parli per sé. “Stiamo cercando una risposta a tutto il malessere accumulato” e non la troviamo, dice. Invece noi l’abbiamo trovata eccome: ci vogliamo scordare pure delle prefiche.