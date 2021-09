Jo Squillo e don Matteo, santi subito

Lei si è presentata coperta da un niqab al "Grande fratello Vip", dicendo: in solidarietà con le donne afghane. Brava, nessuno l'aveva fatto. Terence Hill ha girato l'ultimo episodio (250) dopo vent'anni in cui è stato l'unico prete italiano a parlare di Vangelo in tv. Miracoli in vestito nero

Che la tivù sia il ricettacolo di ogni schifezza è un pregiudizio che dovremmo evitare di avere, anche a rischio di dover trangugiare pure Scanzi e la Gruber. Ci sono ad esempio meravigliose presenze, donne che lo spettacolo lo sanno creare, e soprattutto farci transitare un’idea, lucidandola di bellezza. Come Jo Squillo, che si è infilata nella casa del “Grande Fratello Vip”, il lavoro è lavoro, ma l’altra sera s’è presentata in diretta coperta da un niqab, lasciando scoperti solo gli occhi: in segno di solidarietà con le donne afghane. Per qualcuno una boutade, ma invece il messaggio è passato, ed è passato forte: nessun’altra in tivù ci aveva pensato. (E premio calembour d’oro a Signorini, quando le ha detto: “Ora però rivestiti”).

Un altro bravo che ha saputo ben trafficare con un costume nero è Terence Hill. Ieri ha girato l’ultima scena della sua vita di “Don Matteo”, dopo 250 episodi in vent’anni di successi. E il miracolo non è aver tenuto in piedi due decenni di prime serate Rai. È che per vent’anni è stato l’unico vero interprete di quello che qualcuno chiamava “l’eccezionalismo italiano”, il fatto (assai strano) che l’Italia sia ancora un paese moderatamente cattolico. L’unico prete a insegnare il Vangelo da uno schermo agli italiani che in chiesa non vanno più. Jo e il don, due miracoli di libertà, in abito nero.