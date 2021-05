Macron e il genocidio africano

Quel nome antico, Tarcisio, era come un destino nella difesa della Grande Inter e di un'Italia antica: Aristide, Armando, Giacinto. Friulano, come i rocciosi protagonisti di un calcio che non c'è più. Se n'è andato a 82 anni, col suo silenzio sornione e per bene. In tempo per non vedere lo scempio che un cinese non altrettanto grande ha fatto della sua Inter