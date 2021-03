Oddio, è il Festival Var

Non benissimo gli ascolti del debutto, pare. Ma l'idea di introdurre la tecnologia in campo, e far partecipare Irama con il video degli allenamenti, non pare una gran trovata. Soprattutto, perché mai un cantante che si chiama come un sequestro palestinese si deve vestire come il killer del Silenzio degli Innocenti?

Che ieri sera ho guardato il Milan, riponendo gufante speranza nel fatto che nel frattempo Ibra fosse al Festival, non lo sto manco a dire. Anyway, leggendo qui sopra l’unica della mia bolla che si interessi di canzoni, la @Sciandi, par di capire che “qualcosa non funziona”, servono idee. Non saprei se sia buona quella di introdurre il Var: ieri, dopo aver emulsionato il regolamento, hanno fatto partecipare Irama, positivo e quindi bandito dall’Ariston, attraverso il video delle prove. Un po’ come vincere un derby presentando i filmati degli allenamenti: la gente a un certo punto si stufa. Infatti la prima serata ha perso quasi due milioni di telespettatori sul 2020. E come ha detto @MaScaglioni, “dopo esserci salvati dal ConteTer, con questi dati ci salviamo probabilmente dall’AmadeusTer”. Ah, chiederò a @Sciandi perché un cantante che si chiama come un sequestro palestinese sia considerato un genio. Non era vestito come una caricatura di Renato Zero, ma come il fratello del killer del Silenzio degli innocenti.

