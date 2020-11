Melania: "A Catanzaro proprio no!"

La ex Firt Lady seguirà il marito Donald Trump anche nella cattiva sorte? Il gossip del divorzio impazza, ma lei non è una donna venale. Ma dopo 16 anni di matrimonio e quattro di delirio, ha soprattutto buon gusto: dipende dalla location

Il 22 gennaio 2021 saranno sedici anni di matrimonio, e da due giorni il caro consorte sarà tornato a essere un semplice cittadino alle prese col fisco, o sarà ruzzolato nel pattume della storia. Due prospettive che a Lady Melania uattro Knauss coniugata Trump è sicuro che non possano piacere. A lei così glam, così abituata agli abiti chic, mica è Michelle, alle penthouse e alle ville da catalogo vacanze, a lei così ostentatamente “soft” e in disparte nel quadriennio in cui suo marito minacciava di ribaltare il mondo. Basta questo per fare un divorzio? Certo che no, e del resto Michael Cohen, ex avvocato di The Donald, ha detto: “Non penso che Melania lascerà Donald. E’ sua complice volontaria e ha proprie convinzioni. Quei due si meritano a vicenda”. Che è una variante magistralmente cinica per “il matrimonio è la tomba dell’amore”. Però il gossip in questi giorni di transizione, e pensando a quanto poco ce ne sarà con Nonno Joe, è una benedizione e impazza. E allora che fa, Melania? Poco poco, starà facendo anche lei i suoi riconteggi. La prima moglie Ivana per il divorzio portò via 14 milioni, una villa nel Connecticut, un appartamento a New York e un accesso annuale a Mar-a-Lago, praticamente una multiproprietà. La seconda moglie Marla Maples la miseria di due milioni. Per Melania si favoleggia di 50. Ma se abbiamo imparato a conoscerla, in questi anni, sappiamo che quel che conta per lei non sono i soldi, lei preferisce le location. E allora, magari anche in miseria: ma a Catanzaro con Trump, dai cazzo proprio no.

