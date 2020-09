Lecce e Rep., “dramma della gelosia” con Murgia / 2

Il titolo di un articolo sul caso di Daniele e Eleonora e la polizia del linguaggio. Corsi e ricorsi a via Cristoforo Colombo

Tanto si erano raccomandati, quelli dell’Uff. Centr. di Rep., di non usare mai più espressioni a rischio di “patologizzare il movente” dei carnefici (decalogo, sezione No) che quasi a sfregio ieri il sito del quotidiano più pol. corr. della storia giornalistica italiana apriva, sul caso di Lecce: “Confessa l’assassino di Daniele e Eleonora: ‘Li ho uccisi perché erano troppo felici. Mi è montata la rabbia’.” Che palesemente contravviene alla regola e anche alla successiva, “non empatizzare con l’omicida”. “Erano troppo felici”, infatti, rientra negli esempi del Punto 7, sezione No: “Non sopportava l’idea di…”).

Pubblicità

Pubblicità