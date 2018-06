Cani e umani

Due giorni fa era la giornata mondiale del cane in ufficio (bene, se non avete colleghi fobici come me), ma siamo rimasti indietro col lavoro in ufficio, e recuperiamo adesso. Rapida occhiata alle cronache per vedere come butta, il nostro rapporto con l’amico a quattro zampe. Una donna inglese che soffre di epilessia ha un cane di servizio addestrato a chiedere aiuto alla bisogna. Era al supermercato, ma nessuno ha dato retta all’animale. Male. A Cesena un uomo è andato fuori strada col camper, era un po’ strafatto e nascondeva la cocaina tra i croccantini del cane. Arrestato. Male. A Regalbuto il sindaco ha proposto uno sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane, per diminuire il sovraffollamento del canile. Bene. A Petaluma, California, una bulldog femmina inglese è stata proclamata “cane più brutto del mondo”. Si chiama Zsa Zsa in onore della mitica Gábor. Male per la divina, bene perché il World’s Ugliest Dog Contest ha lo scopo di far capire che anche i cani brutti sono belli. L’anno prossimo aprite anche una sezione #MeToo per i cani che hanno subito molestie al cinema, mi raccomando. Ad Albaredo per San Marco, Valtellina, due cani sono stati bruciati vivi perché abbaiavano troppo. Malissimo. Però che volete, lì sono leghisti e di solito menano i negher: forse era n diversivo. In tutto questo, l’opposizione che vorrebbe fare opposizione al governo che caccia i negher e dà la caccia agli zingari, ma forse ai cani gli vuole bene, come Salvini ai bambini e i nazisti ai canarini, l’opposizione che fa? Per ora riesce solo dire: restiamo umani.