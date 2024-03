Pescasseroli e il cinema, una storia oltre lo schermo

Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, 150 chilometri da Roma: come era e come è. Ne parliamo con Silvia Scola, figlia del grande regista Ettore che qui fu tra i primi a prendere casa nel 1965. “Glielo fece scoprire Agenore Incrocci, per tutti Age, il suo sceneggiatore insieme a Furio Scarpelli, che aveva una casa proprio a Pescasseroli, mi pare di ricordare che fosse della sua famiglia. All’inizio noi andavamo in affitto al residence Prato Verde, dove poi comprammo un appartamento. Negli anni trovammo la nostra casa attuale, una villa isolata fuori dal paese dove papà e i suoi amici/colleghi venivano a lavorare lontano da tutto e da tutti, un vero e proprio buen retiro dove non erano mai sperduti, ma in pace, circondati dai rapporti più veri e più umani. All’epoca – continua Silvia che si è raccontata con sua sorella Paola nel libro "Chiamiamo il babbo", uscito poco dopo la morte del regista per Rizzoli – Pescasseroli era un luogo ameno anche se più conosciuto rispetto agli altri centri, non era meta di turismo come poi è diventata. La comunità è rimasta sempre la stessa. Inizialmente era forse più guardinga e chiusa nei confronti di chi come noi veniva a passare le vacanze. Negli anni il loro atteggiamento è cambiato, perché quella loro freddezza non era ostilità, ma un modo di essere e di vivere diversamente, una maniera di proteggersi, di conoscere prima di fare un gesto”. Del resto, “la montagna lo fa”, come viene ripetuto spesso in "Un mondo a parte", il nuovo film di Riccardo Milani girato a Pescasseroli, con protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele insieme a diversi bambini e persone originarie proprio del paesino, in uscita il 28 marzo prossimo per Medusa Film.

