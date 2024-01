Aridatece il cinepanettone

Non è più solo una tendenza, un genere, una naturale vocazione del mercato cinematografico. Nel vuoto lasciato dal cinepanettone e dalla latitanza di Checco Zalone s’affolla ormai un esercito di commedie con l’ossessione del colpaccio di Natale. Siani, Pio e Amedeo, Ficarra e Picone, Giampaolo Morelli, i veterani Aldo, Giovanni e Giacomo, Pieraccioni, Neri Parenti, oppure ammucchiate all-star-cast, Abatantuono, il Mago Forest, Nino Frassica, Carol Alt, eccetera. Ogni anno l’elenco s’allunga. Il pubblico sembra sopraffatto. Troppe. Troppo simili. Far ridere gli italiani tutti insieme è diventato davvero complicato. Fuori dalla comfort-zone (Netflix-Amazon-divano, l’immortale “Una poltrona per due” la vigilia, un po’ di scrolling sonnolento su Instagram) anche la ricerca del film delle feste si è fatta difficile. Quest’anno poi l’evento inaspettato: una non-commedia che incassa più di tutte le commedie messe insieme. In una stagione piena di grandi titoli, ma con meno biglietti dello scorso Natale, Paola Cortellesi diventa il nuovo Checco Zalone, santo patrono degli esercenti. “C’è ancora domani” batte anche “Barbie”, supera “Oppenheimer”, surclassa il “Napoleon” di Ridley Scott, si prende con la sua onda lunga anche un po’ di pubblico natalizio. E questi suoi incassi stellari da blockbuster americano, o appunto da commedia natalizia, raccontano di un mercato cinematografico che riscrive le regole gioco e ridimensiona forse anche lo strapotere della risata collettiva come standard nazionale.

