Ceneri di cinema

Non è un pensiero granché originale, quando si guarda un vecchio film, dirsi che tutti quelli che si agitano sullo schermo sono morti. Uno se lo può dire anche aprendo un qualsiasi libro di storia, ma naturalmente il cinema fa un altro effetto perché nel cinema i morti sono lì davanti a noi, li vediamo e li ascoltiamo mentre erano vivi. Qualche anno fa venne fuori un breve video del primo Novecento in cui a un certo punto si vedeva un giovane uomo elegante scendere le scale di un palazzo, e quell’uomo era Marcel Proust: il ritrovamento di un baule di lettere inedite non avrebbe causato lo stesso effetto di grata stupefazione. La carne, le ossa, i corpi: è questo che ci attrae, non le anime. E’ questo che vuol dire esistere, e non è soltanto l’opinione di noi moderni secolarizzati, se – poi basta con le citazioni – la stessa sete di corporeità affiora nel Paradiso di Dante, tra i beati che esultano per la promessa della resurrezione della carne: “Tanto mi parver sùbiti e accorti / e l’uno e l’altro coro a dicer ‘Amme!’, / che ben mostrar disio de’ corpi morti”. Il disio de’ corpi morti… Forse è per questo che nell’orgia di vecchi film che mi capita di vedere, adesso che quasi tutti i film del mondo sono a portata di mano, mi fisso soprattutto sulle facce e sui corpi delle comparse, metto il film in pausa e cerco in rete notizie su questi semisconosciuti, soprattutto sulle disgrazie che hanno amareggiato gli anni che hanno passato lontano dallo schermo, e poi su come hanno lasciato la vita.

