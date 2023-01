Aveva compiuto 95 anni. È stata una delle protagoniste indiscusse del cinema italiano

È morta Gina Lollobrigida, una delle principali protagoniste del cinema italiano. L'attrice aveva compiuto il 4 luglio 95 anni: era nata a Subiaco nel 1927. Il suo esordio al cinema avvenne nel 1946, a 19 anni, nel film "Aquila nera" di Riccardo Fresa. Ma il suo nome è stato associato a decine di pellicole di successo nel dopoguerra come "Pane, amore e fantasia" o "La provinciale", "La donna più bella del mondo", "Venere imperiale". Era definita "la Bersagliera".

L'ultimissimo film in cui ha recitato è "No Time To Die", della saga di James Bond. In quell'occasione aveva rilasciato un'intervista al Foglio. "Mi piacerebbe lasciare la mia testimonianza per quanto ho fatto per il cinema, ma anche per la scultura e la fotografia. Sono tosta, non è che mi si distrugge così", aveva raccontato. Dicendo anche di non aver mai subito la rivalità con l'altra super diva del cinema italiano: Sofia Loren.

Alle ultime elezioni politiche era stata candidata con il centrodestra nel collegio di Latina (non eletta). Era imparentata con l'attuale ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Gina Lollobrigida con Vittorio De Sica in "Pane, amore e fantasia" (foto Olycom)

