Vade retro Spielberg

Nel settembre del 1973, Steven Spielberg è a Roma per presentare, “Duel”, il suo film d’esordio. E’ la prima volta che esce dagli Stati Uniti, ha ventisei anni e sin lì ha girato cortometraggi e telefilm per la Universal (tra cui una puntata del “Tenente Colombo”). Dell’Italia conosce i nostri grandi film e poco altro. Conserva ancora oggi una foto di quel viaggio: lui abbracciato a Federico Fellini che lo guarda come un alieno (“mi fece vedere la città con i suoi occhi”). La foto è risaltata fuori ai David del 2018, quando Spielberg premiò Donato Carrisi in un momento surreale dello show di RaiUno, con la regia che inquadrava l’autore di “La ragazza nella nebbia” e teneva fuori campo quello di “E.T.”. Ma torniamo a “Duel”. La proiezione-stampa di Roma fu un disastro. Finito il film, i critici italiani vogliono sapere se questo lungo inseguimento tra un’autocisterna e una “Plymouth” guidata da Dennis Weaver è una “metafora della lotta di classe”. “In che senso?”, chiede Spielberg. Quelli sbuffano e riprovano: “L’automobilista è un simbolo della classe operaia americana minacciata dal postfordismo?”. Spielberg, che pensava di aver fatto un film di suspense e al posto della lotta di classe aveva in mente gli inseguimenti degli amati “Willy Coyote” e “Beep Beep”, non sa ben cosa rispondere. Gelo in sala. Come in una protesta sindacale, i critici si alzano e vanno via. Spielberg torna in albergo affranto, non capisce dove ha sbagliato, e per un po’ non avrà molta voglia di tornare in Europa. “Duel” invece sarà un successo. Si spalancano per lui le porte di Hollywood.

