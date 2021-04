“Coded Bias”, o della stupidità delle macchine

Possiamo accettare delle sentenze emesse da qualcuno (qualcosa) che non è in grado di spiegarci come sia arrivato a quella conclusione? L'ultimo documentario Netflix sul cortocircuito degli algoritmi

“Coded Bias” di Netflix è un giro del mondo videosorvegliato in un’ora e mezza. Un po’ confuso, con qualche forzatura, ma che pone questioni politiche (e filosofiche) dirimenti attraverso un buon numero di aneddoti inquietanti raccolti in giro per il mondo. La storia portante è quella della ricercatrice afroamericana Joy Buolamwini, autrice di un paper – poi ripreso da tutta la stampa statunitense – sui pregiudizi razziali e di genere dei software per il riconoscimento facciale come Amazon Rekognition. La ricerca ha dimostrato come gli algoritmi di Amazon e di altre grandi società sappiano riconoscere benissimo un maschio bianco mentre fanno molta più fatica con il volto di un maschio nero, ancora di più con quello di una donna bianca e hanno un’altissima probabilità di sbagliare quando provano a identificare una donna nera.