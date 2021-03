Inizia il cinema

Il 22 marzo è una delle date da segnare sul calendario della storia del cinema. Nel 1895 i fratelli Auguste e Louis Lumière proiettano sul grande schermo il loro primo film su pellicola, girato il 19 marzo. Si tratta di un primo spettacolo privato, organizzato a Parigi presso i locali della "Società per l'incoraggiamento dell'industria nazionale", davanti a un pubblico selezionato di scienziati. Il primo film ad essere proiettato quella sera fu L’uscita dalle officine Lumière, girato tre giorni prima al numero 21-23 di rue Saint-Victor a Lione a due passi dalla Villa Lumière. Quarantacinque secondi che mostrano operai e operaie uscire dalla carpenteria della loro fabbrica. Fu il primo dei film girati con il cinematografo e, oggi, rue Saint-Victor ha cambiato il suo nome in rue du Premier Film.

Tuttavia quello dei due fratelli lionesi non è, nei fatti, il "primo film". Le prime proiezioni di pellicole non fotografiche sul grande schermo davanti a un pubblico pagante risalgono all'ottobre 1892, tre anni prima di quelli dei Lumière, e sono il frutto del paziente lavoro di Émile Reynaud che dipinge direttamente su pellicola i primi cartoni animati al cinema. Prima ancora si sono svolte altre due proiezioni di film fotografici, una a New York, organizzata dall'americano Woodville Latham il 21 aprile 1895, l'altra a Berlino, realizzata dal tedesco Max Skladanowsky il 1° novembre 1895. Ma le tecniche utilizzate per queste proiezioni sono ben lungi dall'essere sviluppate, e queste due sessioni non hanno alcun impatto, né nel mondo professionale della fotografia, né tra il pubblico internazionale, a differenza di quello dei fratelli Lumière.

Durante l’estate del 1895, Louis Lumière filma Le Jardinier che diventerà più tardi L’Arroseur arrosé (L’inaffiatore innaffiato), il più celebre tra il loro film.

Aspettando l’occasione per una prima pubblica, i fratelli lionesi continuano a presentare la propria macchina e i loro film presso associazioni di scienziati e fotografi. Finalmente, il 28 dicembre del 1895, i due fratelli organizzarono la prima proiezione pubblica a pagamento presso il Salon Indien del Grand Café di Parigi in Boulevard des Capucines 14. Per un franco i clienti del Grand Café poterono assistere ad uno spettacolo di 25 minuti in cui furono proiettati dieci film.

Locandina con il programma di uno dei primi spettacoli del cinematografo. I titoli inseriti sono gli stessi della Prima.

Il prodotto caratteristico del cinematografo Lumière sono le cosiddette "vedute animate", ovvero scenette realistiche prese dal vero della durata di circa cinquanta secondi (la durata di un caricatore di pellicola). L'interesse dello spettatore era tutto nel guardare il movimento in sé e nello scoprire luoghi lontani, non tanto nel veder rappresentate vere e proprie vicende. Le inquadrature sono fisse e non esiste, se non in casi eccezionali, il montaggio.