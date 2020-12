Per fortuna c'è Wonder Woman

Solo nel 2011 Wonder woman ritornò in tv. O meglio sarebbe dovuta tornare. Il volto doveva essere quello di Adrianne Palicki, ma il plot fu un fiasco

Lynda Carter è la Wonder woman più nota. The New Original Wonder Woman, la serie tv che iniziò nel 1975 e durò sino al 1979 fu uno dei telefilm più visti all'epoca

Wonder Woman se la inventarono nel 1941 William Moulton Marston e Harry G. Peter perché, a loro avviso, anche le donne dovevano avere la loro eroina dei fumetti. Per anni Wonder Woman, nonostante il successo degli albi, fu ignorata dalla cinematografia. Solo nel 1967 venne realizzato un film tv, un altro qualche anno dopo, sino alla serie del 1975 che ebbe un ottimo successo in America. Poi solo apparizioni in film dedicati ad altri supereroi.

