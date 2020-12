Lo sguardo dolce di Ben Mankiewicz sul conflitto tra suo nonno e Orson Welles

Il nipote di Herman applaude l'ultimo film di Fincher: "Non ho conosciuto mio nonno, ma Gary Oldman lo interpreta in modo straordinario". E su "Quarto potere": "Mankiewicz ha ceduto la paternità della sceneggiatura a Welles per denaro"

Quando chiedo a Ben Mankiewicz se David Fincher lo ha contattato in qualche modo per il film “Mank” risponde: “No, non ha contattato la mia famiglia in alcun modo. Avrei fatto lo stesso. Lo rispetto totalmente. Fincher racconta la storia che suo padre (Frank Fincher, autore della sceneggiatura, ndr) aveva scritto e che voleva raccontare. Il nostro giudizio è irrilevante”.

