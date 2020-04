Crepuscolo di gloria

regia di Josef von Sternberg

con Emile Jannings, Evelyn Brent William Powell

USA, 1928, 88'

Nel film si racconta la storia di Sergius Alexander, un vecchio ex generale russo che fa la comparsa ad Hollywood. Scoperto dal regista ex rivoluzionario Leo Andreiev, Sergius viene ingaggiato per interpretare la parte di generale in un film sulla rivoluzione d'ottobre. Ma le riprese risvegliano il lui ricordi dolorosi sopiti dal tempo.

Qui trovate il catalogo online della Cineteca di Milano