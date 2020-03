Max von Sydow, il Cavaliere beffardo che giocava con la Morte e con il cinema

Di tutto il suo centinaio di interpretazioni tra film, televisione e teatro, alternando il bene e il male, il malvagio e il sornione, Max von Sydow sarà per sempre ricordato, innanzitutto, come il Cavaliere (dalla trista figura) crociato che gioca a scacchi con la Morte. Guardandola negli occhi e provando a risolvere enigmi e ragnatele di mosse sulla scacchiera dell’Infinito. E’ inevitabile fantasticare che ci sia qualcosa di simbolico nell’addio alla vita terrena del Cavaliere proprio in questi giorni, mentre...

