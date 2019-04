Jack Nicholson compie 82 anni

John Joseph “Jack” Nicholson è nato a Neptune City, nel New Jersey, il 22 aprile 1937. Oggi compie 82 anni. Ha vinto due volte il premio Oscar come miglior attore protagonista, uno per il film drammatico Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) e l'altro per la commedia romantica Qualcosa è cambiato (1997). Ha vinto come miglior attore non protagonista per la commedia drammatica Voglia di tenerezza (1983).